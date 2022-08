Elezioni politiche 2022: i candidati di Azione-Italia Viva in Campania

La coalizione formata da Azione e Italia Viva in Campania candida, all'uninominale al Senato, Ovidio Marzaioli, Francesca Mite, Luigi Casciello, Peppe Russo, Vittoria Cristiano, Mario Scognamiglio e Anita Di Palma. All'uninominale alla Camera, per Campania 1, ci sono Vincenzo Daniele, Mara Carfagna, Caterina Cernicchiaro, Marianna Riccardi, Vincenzo Romano, Pina Piedipalumbo, Bianca Maria Balzano. Nel collegio Campania 2 in lista Riccardo Scalzone, Teresa Ucciero, Antonio Del Mese, Stefano Farina, Imma Zinnia, Corrado Naddeo, Donato D'Aiuto. Sono Matteo Renzi, Mariastella Gelmini, Paolo Russo e Luisa Liguoro i candidati della coalizione al plurinominale al Senato nel collegio Campania 1. In quello Campania 2 ci sono Stefania Modestino, Giuseppe Izzo detto Bepi, Rosella Sessa e Mimmo Gambacorta. Per quanto riguarda la Camera, al plurinominale Campania 1 01 sono candidati Ettore Rosato, Graziella Pagano, Marcello Tortora e Alessandra Del Prete; al collegio Campania 1 02 Ettore Rosato, Angelica Saggese, Pasquale Del Prete e Bianca Maria Balzano; a quello Campania 2 01 Vincenzo Camporini, Teresa Ucciero, Angelo Cirillo e Alessandra Rivoli; al collegio Campania 2 02 Mara Carfagna, Antonio D'Alessio, Flora Frate e Catello Vitiello.