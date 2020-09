La candidata della Lega in Campania: "Mi hanno detto 'negra da cortile'"

"Quello che mi ha ferito di piu'? Le menzogne sul mio conto. Mi hanno detto che non mi importava delle persone che muoiono in mare. Mi hanno detto che sono una 'negra da cortile' o una 'traditrice del popolo africano'. Gli insulti, razzisti, sessisti e basati solo sulle ideologie, sono arrivati esclusivamente dalla sinistra". A parlare all'agenzia Dire è Mariam Scandroglio, candidata con la Lega alle prossime elezioni regionali in Campania. Scandroglio, dopo che i media hanno parlato della sua candidatura con il Carroccio, è stata insultata sul web per la sua scelta di schierarsi con il partito di Matteo Salvini.

"Sui giornali non vedo riportate le idee di Salvini sul sociale, sulla sanità, sulla sicurezza. Si parla solo di immigrazione e Salvini si riferisce sempre ai clandestini, cioè coloro che sono fuori da un percorso di legalità. Solo i partiti di centrodestra oggi fanno la voce grossa in Europa sul tema dell'immigrazione". L'esponente leghista, 37 anni, originaria della Costa d'Avorio, è nel nostro Paese da quando era una bambina dopo essere stata adottata da genitori italiani. Ha sempre vissuto nell'hinterland milanese ed lì ha iniziato la sua carriera politica.