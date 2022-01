Il campo Rom torna una discarica, l'assessore Trapanese: "Questo popolo è stato abbandonato"

Il campo Rom di Scampia torna ad essere una discarica a cielo aperto. Proprio per questo, nella mattinata di ieri, l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, ha effettuato un sopralluogo. Queste le sue parole, sui social, dopo la visita.

"Questa mattina siamo stati in visita al campo rom di Scampia. Con l'assessore all'Urbanistica Laura Lieto, il Presidente di Monunipalità Nicola Nardella, il consigliere Rosario Andreozzi e gli operatori del luogo. Dalle foto si può riscontrare la situazione surreale e ai limiti dell'immaginario che abbiamo conosciuto. Lo stato di degrado ed abbandono è indescrivibile.

Le persone vivono in baracche completamente circondate da montagne di spazzatura. Non ci sogno fogne, non c'è rete idrica, elettricità, strade. Le baracche galleggiano nel fango. Unica oasi è la struttura gestita dalle suore e da padre Eraldo che assicura a questa gente ed ai loro bambini un margine di umanità e sostegno. NON È GIUSTO! Abbiamo consentito che questo territorio diventasse la discarica della nostra città.

Abbiamo completamente abbandonato questo popolo, in parte napoletano, con la scusa che si trattasse di un popolo nomade e privo di regole. Non è così! Da questa tormentata visita è emerso la volontà IMMEDIATA ed OPERATIVA di lavorare congiuntamente con le varie realtà coinvolte, l'assessorato all'Urbanistica e delle Politiche Sociali a ridare dignità al territorio e alla comunità Rom che lo abita. È un dovere!".