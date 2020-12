Nonno: "I campi rom vanno sgomberati, è una battaglia non di odio ma di civiltà"

"I campi Rom vanno sgomberati. Non è una battaglia di odio ma di civiltà e tutela della salute. Mi auguro lo capiscano, in queste ore, anche i buonisti della sinistra che fanno finta di non vedere il dramma del campo di Scampia. Degrado totale, contagi fuori controllo, famiglie abbandonate. Non serve intervenire a spot come immagina certa sinistra salottiera".

Così, in una nota stampa, il consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia Marco Nonno.

"Servono interventi a monte e condizioni più dignitose per chi vive nel degrado. Ieri - conclude Nonno - ho raccolto l'appello delle forze dell'ordine che in questi giorni presidiano il campo divenuto 'zona rossa'. Dalla Regione continuerò questa battaglia".