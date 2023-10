Campi Flegrei, insediato il tavolo tecnico per l'applicazione del decreto

Si è insediato nei giorni scorsi il tavolo tecnico per l'applicazione del Decreto Campi Flegrei. Presso la sede della Protezione Civile di Pozzuoli a Monterusciello erano presenti il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e quello di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Abbiamo messo in campo un’altra attività, un tavolo tecnico che dia indicazioni e suggerimenti sulle azioni da mettere in campo previste dal Decreto, partendo dalle esigenze dei Comuni e della Città Metropolitana. Il tavolo è coordinato dal prof. Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli, ed è formato da professionisti che si occupano di edilizia scolastica, lavori pubblici, edilizia privata e attività di protezione civile. Nella riunione di martedì sono stati esaminati tutti i punti del Decreto. In particolare si è stabilito di avere una database georeferenziato comune per scuole ed edifici strategici. La prossima settimana ci sarà un secondo incontro. C'è sinergia sulle attività che stiamo mettendo in campo, con l'obiettivo di arrivare quanto prima alla conversione in legge", scrive il sindaco di Pozzuoli Manzoni in un post sui social.