Campi Flegrei, Salvini: "Sul sisma e sugli eventi atmosferici ancora non abbiamo il controllo"

"Sul sisma e sugli eventi atmosferici ancora non abbiamo il controllo. Contiamo, però, di garantire il diritto alla casa in sicurezza a tutti e in queste ore peraltro dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 'decreto salva casa' che aiuterà tanti italiani, tanti napoletani e tanti campani, a risolvere piccoli problemi domestici che bloccano la loro casa da decenni, come una veranda, una tenda, un soppalco, il gradino, la cameretta in più, la porta in più, il bagnetto in più". Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha risposto ad una domanda dei giornalisti sui Campi Flegrei, a margine del sopralluogo effettuato presso il Molo Beverello a Napoli.

"Appena esce il decreto nelle prossime ore si può andare in Comune, presentare domanda di sanatoria, pagare quello che si deve e finalmente essere tranquilli", ha aggiunto il leader della Lega.