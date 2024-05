Campi Flegrei, Musumeci risponde alle polemiche: "Colpe non dei cittadini, ma delle classi politiche del passato"

Sono state numerose le reazioni e le polemiche dopo le dichiarazioni del ministro per la protezione civile Nello Musumeci in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione nei Campi Flegrei. Tra le risposte alle dichiarazioni del ministro c'è stata anche quella del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Con una nota nella serata di giovedì, Musumeci ha provato a chiarire il senso delle sue parole e a chiudere le polemiche delle ultime ore: "Ma quali colpe dei cittadini! Gli unici responsabili del disastro ambientale compiuto nei Campi Flegrei vanno cercati nelle classi politiche dirigenti che, da Roma fino ai comuni del luogo, hanno governato quei territori da lontano e da vicino tra gli anni '50 e '80, senza mai dire la verità alla gente e permettendo scelte urbanistiche folli e irresponsabili, in cambio di voti. Sono le stesse forze politiche che adesso cercano l’autoassoluzione collettiva per fare dimenticare le proprie colpe, remote e recenti".

"Il governo Meloni ha finalmente acceso i riflettori sui Campi Flegrei: ha fatto in questi mesi e continuerà a fare tutto il possibile, anche in termini finanziari, per assicurare agli abitanti dei Campi Flegrei le necessarie condizioni di convivenza con i rischi di quel territorio, senza bugie e senza colpevoli silenzi", ha concluso il ministro.