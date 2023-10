Campi Flegrei, De Luca: "I 50 milioni annunciati sulla carta dal Governo sono del tutto insufficienti"

"Sul decreto Campi Flegrei, in relazione ad alcune dichiarazioni di membri del Governo, chiariamo che chi deve cambiare idea è il Governo, non la Regione Campania. Chi ha piena responsabilità è il Governo, che da un anno e due mesi non sblocca le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che spettano al Sud e alla Campania, e che servono proprio per realizzare quanto prevede il decreto in tema di infrastrutture, sistema dei trasporti, emergenze ambientali". Così Vincenzo De Luca, in un post sui social, si è espresso sulle determinazioni del Governo relativamente alla situazione dei Campi Flegrei e ai 52.5 milioni di euro stanziati dal decreto.

"I 50 milioni annunciati sulla carta dal Governo sono del tutto insufficienti. Tanto più che stiamo ancora aspettando le risorse per affrontare i problemi del dopo terremoto di Ischia, rispetto ai quali gli attuali stanziamenti sono del tutto insufficienti", ha aggiunto il presidente della Regione Campania.