Campi flegrei, il ministro Musumeci: “Serve un commissario straordinario”

"Ci sono adempimenti amministrativi e tecnici che non possono affrontare né la Regione né i Comuni né il dipartimento di Protezione civile. Abbiamo pensato che la scelta di un commissario competente sia la migliore per aiutare 100mila abitanti che vivono su un vulcano assieme al rischio bradisismico e sismico. Vi lascio immaginare di fronte a quale realtà ci troviamo, poi bisogna conviverci con il rischio ma la gente deve saperlo".

Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e per le politiche del Mare, Nello Musumeci, a margine di un convegno a Napoli, a proposito della scelta del governo di nominare un commissario straordinario per i Campi Flegrei. Ieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è detto contrario alla figura di un commissario straordinario.

"Ognuno è libero di dire quello che ritiene. Il Governo ha il diritto e il dovere di spendere mezzo miliardo di euro per i Campi Flegrei, di accendere un riflettore dopo 45 anni perché nessuno si è occupato di quella zona ad alto rischio, e sta facendo tutto quello che ritiene giusto fare", ha concluso Musumeci