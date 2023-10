Campi Flegrei: "Chiare le azioni da mettere in campo per provare a convivere con il bradisismo"

"Dopo l’audizione del Prof. Doglioni dell'INGV oggi ho chiesto, insieme alla collega Ilaria Fontana, di ascoltare i sindaci dell’area flegrea per fare il punto della situazione sul tema bradisismo. Durante le audizioni è emersa la necessità di intervenire predisponendo subito controlli sugli edifici e dotando i Comuni di nuovo personale. Proprio alcuni giorni fa c'è stato un segnale forte della Camera dei Deputati che va proprio in questa direzione. Sono infatti state votate quasi all'unanimità due mie proposte per destinare risorse umane e finanziarie ai Comuni dei Campi Flegrei per far fronte all’emergenza. Ora siamo in attesa della Legge Speciale voluta da Musumeci che, dalle anticipazioni della stampa, sembra contenere alcune delle richieste che sto avanzando dallo scorso gennaio. Prima alla Protezione Civile Nazionale, poi al’INGV ed infine al Comune di Pozzuoli avevo suggerito, tra le altre cose, di redigere un piano di emergenza bradisisimico diverso da quello vulcanico". Così in una nota il deputato napoletano Antonio Caso a margine delle audizioni in Commissione Ambiente sulla questione Campi Flegrei.

"Restano comunque chiare le azioni da mettere in campo per provare a convivere con il bradisismo: verifiche dell'edificato, separare il piano d'emergenza vulcanico da quello bradisismico, educare ed informare costantemente i cittadini. Spero che le anticipazioni del ministro Musumeci trovino conferma all'interno della nuova Legge", conclude il parlamentare del Movimento 5 Stelle.