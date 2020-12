De Luca: "Campania zona rossa per colpa del Lungomare di Napoli"

Anche nel giorno dei primi vaccini anti-covid Vincenzo De Luca non risparmia una frecciata al Comune di Napoli. Sollecitato da un cronista in merito al caos burocratico e al rispetto delle regole, il governatore ha prima mandato un messaggio al Governo, sostenendo che "...non si possono mettere cento regole e altre cento deroghe, creando solo confusione"; poi, è passato al Comune di Napoli: "Siamo diventati zona rossa dopo che in tutta Italia sono rimbalzate le immagini del Lungomare di Napoli affollato e senza alcun controllo. Ogni ente deve garantire sul proprio territorio il rispetto dei decreti e delle ordinanze".