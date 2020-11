De Magistris: "La Campania diventa zona rossa. Me lo ha comunicato il Ministro Speranza" | VIDEO

La Campania passa dalla zona "gialla" a quella "rossa". E' quanto annunciato dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un video pubblicato sulla sua pagina social ufficiale, dopo un colloquio telefonico con il Ministro della Salute Roberto Speranza.

"Avevo appena firmato l'ordinanza - spiega il primo cittadino partenopeo - della quale si era tanto parlato in questi giorni e sulla quale tanto abbiamo lavorato insieme ai miei assessori. Prima di pubblicarla, però, ho voluto chiamare personalmente il Ministro Speranza, con il quale mi ero a lungo sentito anche ieri, e il Ministro mi ha notiziato che la Campania è zona rossa. Quest'ordinanza, dunque, in questo momento non ha più efficacia".