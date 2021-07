De Luca: "Campania immunizzata a ottobre. Gli ospedali sono vuoti"

Bisogna avere attenzione ma non farsi prendere dall'angoscia. Vincenzo De Luca, come ogni venerdì, ha parlato ai Campani dalla sua pagina Facebook. "L'aumento dei contagi dovuto alla variante Delta non deve essere sottovalutato, ma bisogna anche dire che al momento non incide sull'occupazione dei posti letto e delle terapie intensive".

Il governatore ha annunciato che entro la fine di luglio 3 milioni di Campani avranno ottenuto la seconda dose, mentre l'umminità di gregge è prevista per ottobre.