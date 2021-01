Covid-19, De Luca: "Serve unica zona in tutta Italia. Basta mezze misure"

“Sono nettamente contrario alla linea che sta seguendo il Governo nazionale, che deve prendere un'unica decisione”. E' quanto affermato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un sopralluogo all'Ospedale del Mare.

"Serve una sola zona per tutta l’Italia, tranne le zone rosse nelle Regioni che hanno un tasso di contagio altissimo. La linea delle mezze misure serve a prolungare all’infinito l’epidemia e mandare al manicomio l’Italia, i cittadini e gli operatori commerciali. Meglio dire ad un operatore commerciale 'questa è la linea per i prossimi mesi, lavori di meno, ma ti diamo il contributo integrativo e puoi programmare', piuttosto che riproporre questa linea delle mezze misure. Se voi chiedete a me oggi come diavolo stiamo combinati, io non ve lo so dire. Vi lascio immaginare un operatore commerciale che deve pensare", prosegue il Governatore.

"Linea unitaria per l’Italia e scelte semplici, chiare ed applicabili. Altrimenti, con le mezze misure allunghiamo i tempi dell’epidemia e mandiamo al manicomio il Paese intero”, ribadisce con fermezza De Luca.