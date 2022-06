Fondi salute, De Luca porta il Ministero in tribunale: "E' un furto"

Ricorso al Tar della Regione Campania per la ripartizione del fondo per la Sanità. Il governatore: "Da 20 anni siamo il territorio che riceve meno fondi"

Lo aveva annunciato più volte, alla fine lo ha fatto. De Luca ha fatto ricorso al Tar contro il Ministero della Salute per la ripartizione del fondo sanitario. E' una battaglia che il presidente della Regione Campania porta avanti da tempo, ancora con più forza dopo lo scoppio della pandemia nel 2020. "La Campania da 20 anni è la regione a cui arrivano meno fondi dal Governo per la Sanità. E' un furto da ogni punto di vista".

De Luca ha prima diffidato il Dicastero guidato da Roberto Speranza e poi ha presentato la documentazione al Tribunale amministrativo del Lazio. "Chiederemo conto agli amici di Roma del fatto che da sette anni il Ministero non è in grado di aggiornare la ripartizione. Se sarà necessario chiederemo anche il commissariamento. Senza fondi non possiamo assumere e non possiamo fare fronte alle emergenze, oltre all'allungamento delle liste d'attesa. E' giusto che ogni cittadino italiano riceva gli stessi soldi per curarsi. E' un diritto".