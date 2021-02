De Luca: "La Campania si sta muovendo per acquistare vaccini in altre parti del mondo"

Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha fatto anche il punto sulla campagna vaccinale in Campania.

"Faremo partire la campagna di vaccinazione per il personale scolastico. Ad oggi abbiamo avuto 1000 iscrizioni. Sono solo 140 mila le persone che in Campania hanno effettuato finora le due dosi di vaccino, perchè mancano. Con questo ritmo rischiamo di vedere emergere le varianti del virus e rendere del tutto inutili anche le vaccinazioni. Anche noi ci stiamo muovendo come Regione Campania per cercare di acquistare altri vaccini in altre parti del mondo. Non ne parliamo fin quando non avremo qualcosa di definito", ha spiegato il Governatore.

TUTTE LE DICHIARAZIONI DI DE LUCA