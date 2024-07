Camera di Commercio di Napoli, nominato il nuovo commissario straordinario

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con proprio decreto, ha nominato il prefetto Raffaele Cannizzaro nuovo commissario straordinario della Camera di Commercio di Napoli.

La nomina del prefetto Cannizzaro nasce dalla presa d'atto - come scritto nel decreto - della complessità e rilevanza delle funzioni svolte dalla Camera di Commercio che richiedono l’individuazione di un profilo particolarmente esperto, competente ed autorevole in possesso di consolidata e significativa esperienza in campo giuridico amministrativo e nei ruoli di vertice della pubblica amministrazione. "Vi è la necessità e l'urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell’ente e portare a compimento le procedure di rinnovo dell’organo camerale, ponendo in essere tutti gli atti necessari per addivenire al sollecito rinnovo del Consiglio camerale", si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia.

Il prefetto Raffaele Cannizzaro è stato impegnato in plurime e variegate esperienze ai vertici della pubblica amministrazione, recentemente presidente della Commissione prefettizia al Comune di Castellammare di Stabia, e ha ricoperto, nella sua lunga esperienza professionale, anche l'incarico di prefetto a Cosenza, Catanzaro, Ancona e Perugia.