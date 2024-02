Carlo Calenda, i nonni, Napoli e l'autonomia differenziata

Il segretario nazionale di "Azione" Carlo Calenda arriva nella sede del Consiglio regionale della Campania in compagnia del vice Ettore Rosato e del componente del direttivo Barbara Preziosi. È in città per ufficializzare la nascita del guppo "Azione-PER" in Consiglio regionale, con 4 consiglieri oltre 1 di +Europa, per un totale di 5.

"Sono particolarmente contento di essere qui - spiega a NapoliToday - non solo perché oggi nasce e si sviluppa un gruppo in Consiglio regionale, ma anche perché quando vengo a Napoli mi sembra di tornare a casa". E non sono solo belle parole: il motivo c'è ed è reale. Calenda vanta infatti salde radici napoletane.

Ben 3 su 4 dei suoi nonni erano infatti napoletani, come dice con orgoglio. E a Napoli lui ha vissuto e lavorato quando è stato direttore generale dell'Interporto, ruolo che gli ha consentito di conoscere non solo - come racconta - la meraviglia e il fascino di quella che senza esitazione definisce "grande capitale" ma anche le capacità e le potenzialità del suo tessuto produttivo, con imprenditori eccellenti "che spesso combattono con le mani legate dietro la schiena, tra costi più alti e difficoltà infrastrutturali". "È un territorio straordinario che ha bisogno che sia sanata la frattura con la politica, intesa ad ogni livello", spiega.

Sulla questione politica di più stringente attualità, e in particolare sull'autonomia differenziata risponde netto: "Starei molto attento a dire che l'autonomia è pericolosa perché implicitamente si riconosce che ha ragione Salvini a dire che ha ottenuto l'autonomia, ma l'autonomia non c'è. È una presa in giro".

E sul mandato di De Luca dice "Per quello che ho capito io, il terzo mandato ci sarà dopo le elezioni europee e bisognerà vedere se il governo avrà la forza di annullarlo. Secondo me non avrà la forza, quindi ci sarà e De Luca correrà".