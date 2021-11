Caldoro: "De Luca spera in un ritorno del Covid"

"De Luca spera in un ritorno del Covid". Il predecessore del governatore a Palazzo Santa Lucia, Stefano Caldoro, lo attacca così in un'intervista rilasciata a TeleClub Italia.

"Lui - dice ancora Caldoro su De Luca - ne ha da godere da questa emergenza sanitaria, ogni volta che sta per arrivare qualcosa di non buono, è come se riprendesse respiro ed energie. Sa che le sensazioni della paura, del timore, della preoccupazione gli portano qualche vantaggio politico e elettorale".

Il consigliere regionale prosegue, sostenendo il Governo: "Hanno le idee chiare, se De Luca non capisce cosa vogliono il problema è della Regione. De Luca, che in questo momento ha difficoltà oggettiva di consenso, è nell'angolo e risponde ogni volta con qualche scontro o lite per animare i social".

Su sanità e scuola regionali

"La Campania - prosegue ancora a proposito della sanità - è l'unica regione italiana dove i cittadini devono pagare le prestazioni perchè sono esauriti i budget di spesa sui tetti: il cittadino esente ticket si deve pagare tutto perché la Regione non garantisce la copertura per tutti. Chi ha veramente bisogno non può curarsi". E poi sulla scuola: "La nostra regione è quella che ha avuto le scuole chiuse per un maggior periodo di tempo durante il periodo Covid, più a lungo di qualsiasi territorio o regione europea. Questo perché c'è incapacità: c'è un clima di incertezze solo in Campania".

Elezione del Presidente della Repubblica

Infine sull'elezione del Presidente della Repubblica e sulla possibilità che sia lui uno dei grandi elettori della Campania dice: "Sono di parte, ho un rapporto storico, politico che mi lega a Berlusconi che ha tutte le caratteristiche, l'esperienza, la volontà e capacità per esprimere al meglio il ruolo di Presidente della Repubblica". Per quanto riguarda la possibilità di essere tra i grandi elettori, così commenta: "Vediamo se c'è consenso,ma lo faccio con spirito di grande collaborazione e nell'interesse generale".