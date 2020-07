Caldoro attacca De Luca sui Covid Center: "Istituiremo una commissione d'inchiesta"

Il candidato di centrodestra alle prossime Regionali in Campania, Stefano Caldoro, è oggi intervenuto nel corso di una iniziativa a Napoli organizzata dall'associazione Campo Sud.

"Uno dei nostri primi impegni dopo la nostra vittoria è quella di istituire una commissione d'inchiesta su come sono stati sprecati i fondi per costruire gli ospedali Covid", è stato uno dei passaggi più duri dell'ex presidente della Giunta regionale. "De Luca si è inventato che erano pronti e invece non erano pronti, che scandalo", ha aggiunto.

E sulla sanità campana: "La situazione è al disastro. Abbiamo liste d'attesa lunghissime, i cittadini se la prendono con i medici, fra poco torneranno le barelle. Quella di De Luca è la peggiore sanità in Italia". "Ieri abbiamo visto un ragazzo all'ospedale Pellegrini che aveva il gesso che per salire il piano ha dovuto arrampicarsi per le scale - ha proseguito - Sono cose che fanno indignare".

Sui fondi europei

"Siamo sotto il 30% di fondi europei spesi dalla Regione Campania. Con la mia amministrazione eravamo al 110%", ha quindi aggiunto l'ex governatore. E a proposito dei fondi sui siti architettonici ed archeologici del sito Unesco di Napoli, Caldoro ha spiegato: "La spesa è del 20% dopo 8 anni. Non fatevi imbrogliare da chi sa solo chiacchierare, che fa teatro, che si mette in televisione come Fidel Castro e racconta favole".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ipotesi faccia a faccia con De Luca

"De Luca scappa sempre, parla da solo senza neanche le domande dei giornalisti", ha poi concluso il candidato del centrodestra, rispondendo a chi gli ha chiesto se ci sarà un confronto diretto tra i due principali sfidanti alle elezioni.