Caldoro contro De Luca: "E' il governatore più contagiato d'Italia"

"De Luca oggi è il governatore più contagiato di Italia": così, ospite di Coffee Break su La 7, il candidato governatore della Campania Stefano Caldoro definisce l'attuale Presidente Vincenzo De Luca. "Significa che in Campania si è lavorato male sul Covid, De Luca ha preferito andare in tv a raccontare menzogne e a parlare di lanciafiamme invece di occuparsi di garantire la salute dei cittadini. Si è chiuso in un bunker bello protetto con mascherine che i nostri veri eroi - personale sanitario, forze dell'ordine, le attività rimaste aperte anche durante il lockdown - non avevano".

"Ora bisogna intervenire con serietà, bisogna distinguere tra i falsi eroi di guerra, cioè quei politici disertori che si sono nascosti nelle cucine e nei bunker con mascherine che nessun altro aveva, e i veri eroi che hanno combattuto sul campo", ha concluso Caldoro.