Comune di Napoli, Caldoro: "Bisognava evitare che altri mettessero 'le mani sulla citta'"

"Napoli non meritava il commissariamento a tre mesi dallo scioglimento. Bisognava evitare che altri mettessero 'le mani sulla citta'". E' quanto scritto su Twitter da Stefano Caldoro, capo dell'opposizione in Consiglio regionale, ex Governatore e candidato del centrodestra contro Vincenzo De Luca alle ultime elezioni in Campania, parlando dell'approvazione del Bilancio di previsione in Consiglio Comunale a Napoli, che ha consentito alla Giunta de Magistris di proseguire fino a fine consiliatura.

"Ora il centrodestra allargato lavori per una vera alternativa. Questi dieci anni si archiviano con la non candidatura di de Magistris", ha concluso Caldoro.