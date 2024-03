Calderoli attacca De Luca: “Il Governo seguirà la questione manifesti”

"Il governo intende seguire gli sviluppi della vicenda, in particolare con riferimento al tema della correttezza dell'uso delle risorse pubbliche, e mi riservo di chiedere, in uno spirito di leale collaborazione, eventuali ulteriori chiarimenti alla Regione Campania anche ai fini dell'adozione, con il coinvolgimento degli organi preposti, di iniziative di competenza". È quanto ha spiegato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, rispondendo, nel corso del question time alla Camera, a una interrogazione sulla campagna di comunicazione della Regione Campania con manifesti contro il governo affissi in diverse aree del territorio.

Calderoli, nel ricostruire la vicenda, ha fatto riferimento a dichiarazioni dell'assessore regionale alle Attività produttive Antonio Marchiello che lo scorso 13 marzo, in Consiglio regionale, rispondendo a una interrogazione analoga, ha riferito che "l'azione comunicativa della giunta regionale è stata finalizzata a rendere noti i contenuti dell'autonomia regionale differenziata e i rischi a carico della popolazione campana", aggiungendo che "per la campagna è stata impiegata la somma di euro 121mila euro + Iva".

Ma "la correttezza dell'importo indicato - ha affermato Calderoli - è stata contestata, in sede di replica, da parte dell'interrogante, che ha indicato un importo ben superiore, credo superiore ai 150mila euro". Il ministro ha, tra l'altro, rimarcato che "il tema dell'autonomia differenziata non risulta esplicitamente menzionato nei manifesti affissi". Infine, ha detto ancora Calderoli, "la stessa Regione Campania in passato ha adottato iniziative finalizzate all'avvio del percorso per il riconoscimento di ampie forme di autonomia differenziata, anche in materia di tutela della salute".