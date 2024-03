Calderoli parla di "eterno chiagne e fotte partenopeo", Fico attacca: "Meloni non si vergogna di lui?"

“Il sentimento anti-meridionalista della Lega è un elemento distintivo del partito di Salvini. Ed è su questa scia che nasce la proposta Calderoli sull’autonomia differenziata". Roberto Fico, ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, torna ad attaccare il disegno di legge (passato al Senato e ora al vaglio della Camera).

Un anti-meridionalismo che gli esponenti del carroccio "dimostrano ogni giorno con i fatti e con le parole”, prosegue l'esponente pentastellato. “Sentire le frasi piene di razzismo del ministro Calderoli purtroppo non stupisce più. Parlare di “eterno 'chiagn e fotte di partenopea memoria' è offensivo, svilente e imbarazzante per un esponente politico che siede ai banchi del governo. Che ne pensano Meloni e i suoi Fratelli d’Italia? Non provano almeno un po’ di vergogna per l’imbarazzante alleato?”, è la conclusione di Roberto Fico.

La frase del ministro per gli Affari regionali

Questa la frase 'incriminata' di Roberto Calderoli, ministro del governo Meloni per gli Affari regionali. "Prima di fare politica e lanciarsi in giudizi avventati - era stato il suo sfogo contro critiche provenienti da sinistra al disegno di legge sull'autonomia differenziata - forse certi professoroni dovrebbero quantomeno mettersi alla prova con le elezioni e farsi eleggere in Parlamento. Io nel dubbio continuerò a portarmi il Maalox ma inizio a essermi stancato di sentire certa sinistra con l'eterno 'chiagne e fotte' di partenopea memoria. La storia italiana parla chiaro: il centralismo ha creato e alimentato divari ma, grazie all'autonomia, finalmente si potrà invertire questa tendenza".