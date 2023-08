Enzo Falco, ex sindaco del Comune di Caivano dopo il commissariamento: "Non finisce qua, ma..."

A Caivano l'elezione a sindaco di Enzo Falco, nel 2020, aveva interrotto un lungo periodo di commissariamento, durato circa 2 anni, seguito allo scioglimento dell'amministrazione per infiltrazioni camorristiche. Classe 1954, da sempre impegnato sul fronte dell'ambiente e della legalità, Falco era sostenuto da una maggioranza risicata sui 24 consiglieri complessivi, che ben presto aveva mostrato la sua debolezza. Il sindaco in ogni caso aveva lavorato duro e su più fronti in quello che ad oggi resta uno dei territori più incandescenti dell'area metropolitana di Napoli, fin troppo spesso alla ribalta della cronaca nera. 40mila abitanti, oltre un decimo stipati nel famigerato Parco Verde, tra i mostri urbanistici partoriti dalla ricostruzione post-sisma dell'80 e trincea della lotta tra Stato e criminalità, i problemi di Caivano sono infiniti.

"Caivano vive da alcuni anni un progressivo degrado che appare ineluttabile. E’ come se si fosse spezzato tra la cittadina e i suoi abitanti il legame indissolubile che deve esserci per definirsi Comunità. Troppo spesso i Caivanesi non si sentono più di Caivano e anche vivendoci ne sono distaccati come fosse altro da sé, non più ricomponibile, non più ricostruibile", era scritto nel programma elettorale di Enzo Falco che a NapoliToday dice: "Ricostruire un rapporto empatico tra Caivano e i suoi cittadini è un obiettivo fondamentale e ha bisogno di un più lungo periodo e della soluzione dei grandi problemi che affliggono la nostra terra. Eppure stavamo raccogliendo risultati importanti. I roghi ad esempio sono scesi dai 54 del 2020 ai 24 del 2022 e saranno ancora meno quest’anno. L’applicazione per la segnalazione delle puzze che gestisce l’Arpac e la nostra applicazione “Caivano smart” hanno consentito a tanti cittadini di segnalare le “puzze”, che quest'estate sono molto diminuite, e anche altri problemi o difficoltà. Non sono mancati momenti di orgoglio caivanese come, ad esempio la ripresa della festa in onore di Maria SS. di Campiglione e della Coppa Caivano di Ciclismo, le corse podistiche di livello nazionale, i concerti di fine estate, a partire dall’affollatissimo e molto partecipato concerto di Enzo Avitabile, di Gigi Finizio e la festa dello scudetto del Napoli, tutte iniziative a costo zero per il Comune. La strada è ancora lunga - spiega Falco - ma pensiamo di aver messo dei primi tasselli importanti. Dal dissesto ormai ne siamo fuori e abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni di recupero delle entrate che sono l’elemento essenziale degli equilibri finanziari che nel tempo consentono la sostenibilità dei conti e la possibilità di assumere nuovo personale. Il consiglio comunale ha votato l’atto d’indirizzo per l’esternalizzazione della gestione delle entrate e abbiamo provveduto, dopo trent’anni, finalmente, ad assumere un numero peraltro prudente di dipendenti per ricoprire le gravi carenze nell’Ufficio tecnico, nella Ragioneria, nelle Politiche sociali e nella Polizia Municipale. Il minimo per poter gestire in modo più efficace e, nel tempo, speriamo efficiente il Comune ed evitare un nuovo dissesto e prevenire e combattere più efficacemente la corruzione, opportunamente prevenendola. È del tutto evidente, e lo ha ribadito in più occasioni il Segretario comunale, che la mancanza di personale, soprattutto nei settori sopra richiamati, è essa stessa un fattore di possibile dissesto e di corruzione, non essendoci i ricambi e le scelte alternative sui profili di direzione dell’Ente. Nel prossimo bilancio c’è la previsione di assunzione di un’altra decina di dipendenti e, dopo la stabilizzazione degli ex lsu, l’aumento mirato di ore per portarli verso il tempo pieno".

Garantire l'essenziale e costruire il futuro

"Se è necessario garantire l'essenziale - dice ancora Falco a NapoliToday - non per questo bisogna trattenersi dal progettare il futuro, come ad esempio consente l'attivazione di finanziamenti PNRR, diretti e indiretti, per circa 28 milioni di euro mentre siamo in corsa per altri 27 milioni di euro, con programmi assolutamente strategici come la riqualificazione dei Regi Lagni (la titolarità è del Consorzio di bonifica del Bacino inferiore del Volturno) e il Piano integrato fatto con i Comuni dell’Area Nord e Città Metropolitana sulla mobilità sostenibile (Smart city Napoli Nord, capofila il Comune di Cardito ma a gestione della Città Metropolitana). Gli altri progetti hanno puntato tutti a riqualificare aree abbandonate creando Aree Verdi e piantumando alberi, visto che la qualità dell’aria migliora solo riducendo le emissioni e producendo nuovo ossigeno. In questa direzione va anche il finanziamento di Città Metropolitana sulla riforestazione urbana. Queste linee strategiche si collegano utilmente sia al nostro Preliminare di Puc che al PUMS (piano per la mobilità sostenibile) approvato dalla Città Metropolitana e alla prima bozza di lavoro del PTM (Piano territoriale metropolitano).

In tema di ambiente sono inoltre state espletate gare e il 7 agosto sarà appaltata la gara dell'umido, con un buon risparmio sulla Tari che già quest’anno abbiamo ridotto del 10% e l’anno prossimo è previsto un ulteriore 10% avendo peraltro combattuto molto elusione ed evasione anche tra le imprese dell’Area Asi. Sono stati approvati, seguendo il progetto Conai, due regolamenti sul funzionamento Isola ecologica, ampliando la possibilità di portare alla stessa olii esausti e ingombranti, oltre i rifiuti RAEE, il cui smaltimento non costerà nulla al Comune, avendo rinnovato la iscrizione al centro di smaltimento. L'altro regolamento riguarda le premialità di cui potranno godere i cittadini virtuosi, che porteranno all'isola ecologica, soprattutto i RAEE e, in armonia con il regolamento, la istituzione di “Caivano Miniera Urbana” in partnership con Unieuro con premi in buoni spesa. La sperimentazione è avvenuta a luglio con un risultato non ancora soddisfacente".

L'avventura del sindaco Falco è davvero finita?

"La stabilità e continuità amministrativa è fondamentale per i risultati - ci dice - c'è la dichiarata intenzione della coalizione che mi ha sostenuto a ritentare, anche sulla scia del lavoro che si stava facendo e dei risultati, ma chiaramente devono esserci le condizioni. Ad iniziare da un clima tranquillo e fattivo, di collaborazione. Quello che è accaduto certamente attesta che i partiti hanno perso autorevolezza. Davvero non mi aspettavo una chiusura così traumatica".