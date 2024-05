Supersismabonus per i Campi Flegrei bocciato dal Parlamento: "Ennesimo schiaffo ai cittadini"

"Poche ore fa la maggioranza ha nuovamente bocciato in Parlamento la nostra proposta di reintroduzione del Supersismabonus per l’area dei Campi Flegrei. L’ennesimo schiaffo in faccia ai cittadini arrivato dopo che alcuni giorni fa i militanti della Lega, in pieno sciacallaggio elettorale, avevano promesso di voler ripristinare la misura per l’area Flegrea, dimenticando forse di aver respinto in passato ogni nostro emendamento che andava in questo senso. È evidente a tutti che i leghisti per un voto siano disposti a fare tutto ed il contrario di tutto, però è doveroso ricordare ai cinque o sei militanti della Lega sul territorio che sul tema del bradisismo non accettiamo che qualcuno faccia propaganda. Per la delicatezza del tema pretendiamo da tutti la massima serietà e nelle prossime settimane ripresenteremo nuovamente la proposta di reintroduzione del Supersismabonus anche alla Camera”.

Così il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso sulla misura considerata di grande rilievo per l'area colpita dal bradisismo.