Bradisismo, De Luca: "Territorio congestionato, ma il piano d'evacuazione c'è"

Un controllo “continuo anche notturno” e un “affinamento dei programmi di evacuazione”. È quanto, per il territorio di Pozzuoli, ritiene necessario il governatore della Campania Vincenzo De Luca a proposito del bradisismo.

De Luca ha toccato il tema a margine della conferenza stampa sul “Campania Libri Festival”, ricordando che bisogna "essere pronti con le nuove tecnologie a intervenire in caso di pericolo", laddove proprio nei giorni scorso è stato sperimentato "l'allarme sui telefonini". "Ma il problema è che abbiamo un territorio antropizzato e congestionato e quindi spostare in caso di necessità centinaia di migliaia di persone non è un compito facile", ha aggiunto. Il piano di evacuazione però "c'è - ha detto - dovremmo ripetere più frequentemente gli esperimenti per diffondere la sua conoscenza tra i cittadini".

"Il nostro piano - ha sottolineato il presidente della giunta regionale - prevede degli hub, dei luoghi di raccolta immediata per i cittadini o il trasferimento dei cittadini nei vari Comuni della Campania ma anche del resto del paese".