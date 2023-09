"Il bradisismo sta preoccupando tanti cittadini. Ora un lavoro sinergico in Parlamento per il loro bene"

“Ringrazio il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, per il proficuo incontro sul tema bradisismo. Assieme ai colleghi Michele Schiano, Roberto Speranza e Sergio Rastrelli, ai sindaci dell’area flegrea, alla Protezione Civile, all’INGV, alla Regione Campania abbiamo affrontato tutti gli aspetti di un tema che sta giustamente preoccupando tanti cittadini. Al Ministro abbiamo rappresentato le problematiche dell’intero territorio e le misure da mettere in campo ad horas per la mitigazione del rischio di un fenomeno che interessa le città di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, diverse Municipalità di Napoli e parte dei territori di Giugliano e Marano. Ho inoltre informato il Ministro che c’è un ordine del giorno votato dall’intera Camera che chiede di destinare maggiori risorse sul Fondo nazionale Prevenzione del Rischio Sismico". Così il deputato napoletano del Movimento 5 Stelle Antonio Caso ha fatto il punto della situazione dopo l'incontro a Palazzo Chigi sul tema bradisismo nell'area flegrea.

"Il ministro Musumeci si è impegnato a promuovere una analisi della vulnerabilità del territorio, finanziato dalla Protezione civile nazionale; stilare un Piano di comunicazione alla popolazione, che preveda anche il coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie dei comuni Flegrei; aggiornare il Piano di emergenza e delle vie di fuga, anche con apposite esercitazioni periodiche, con una verifica della rete infrastrutturale. Nei prossimi giorni continuerò gli incontri con i vari enti del territorio e con i colleghi della maggioranza. Con il Ministro abbiamo condiviso la necessità di portare avanti un lavoro sinergico in Parlamento per il bene dei cittadini. Portare il tema all’attenzione del Governo era ed è un impegno che ho preso con tutti gli abitanti dell’area flegrea”, ha aggiunto Caso.