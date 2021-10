Maria Elena Boschi: "Uscire dalla gestione de Magistris è già un grande risultato"

"Napoli è un grande brand, una grande capitale europea, merita un cambio di passo”, spiega l’onorevole Maria Elena Boschi, in occasione dell’incontro alla Fondazione Foqus per la chiusura della campagna elettorale in vista delle prossime amministrative

“Ci aspettiamo un grande risultato per la città, e comunque uscire dalla gestione de Magistris è già un grande risultato. Portiamo avanti un progetto nuovo con la lista Azzurri - Napoli Viva, mettendo insieme le forze riformiste, guardando al presente e al futuro della città, anche con chi ha avuto il coraggio di uscire da Forza Italia. Italia Viva ha una grande squadra a Napoli e ci aspettiamo di confermare il risultato importante ottenuto alle Regionali.” Lo ha detto l’onorevole Maria Elena Boschi, in occasione dell’incontro alla Fondazione Foqus per la chiusura della campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. Incontro al quale hanno preso parte, tra gli altri, l’on. Gennaro Migliore, il coordinatore regionale Ciro Buonajuto e la senatrice Graziella Pagano.

Trasporti e sicurezza

Tra i temi centrali per Italia Viva, “la sicurezza il welfare, i trasporti e i servizi per i cittadini” ha ricordato poi la coordinatrice provinciale di Napoli Barbara Preziosi. “Napoli - ha detto preziosi a margine dell’incontro - ha bisogno di un programma chiaro e di persone competenti per imprimere una svolta al disastro realizzato della precedente amministrazione. Per questo Italia Viva ha scelto di essere nella lista che vede assieme Liberali e Popolari, Riformisti e Moderati. Dobbiamo uscire da una politica personale per riportare Napoli alla ribalta nazionale. Questa lista rappresenta una gamba importante di una coalizione che nasce per far cambiare pagina a Napoli e portare avanti un importante progetto. Napoli è un grande brand, una grande capitale europea, merita un cambio di passo”.