Non eletto, l'amarezza di Borrelli: "Colpa della vergognosa legge che prevede l'effetto flipper"

Francesco Emilio Borrelli, consigliere Regionale e protagonista di tante battaglie sociali in città, non sarà nel nuovo Parlamento.

Ecco il suo commento pubblicato sui social: "In tanti mi stanno chiedendo i risultati di queste elezioni. Dopo 14 anni di assenza i Verdi sono di nuovo in parlamento perchè siamo riusciti a superare lo sbarramento del 3%. Questa è una grande soddisfazione per chi come me ha sempre creduto nel movimento ambientalista. A Napoli e provincia (Campania 1) abbiamo fatto uno straordinario risultato dovuto all'impegno di tutti i candidati e del sostegno di tantissime persone e militanti. Purtroppo nonostante ciò e a causa di questa vergognosa legge elettorale che prevede l'effetto "flipper", il seggio è stato attribuito in Campania 2 anche se in questo collegio la lista ha preso meno voti. Non posso nascondere la mia amarezza perchè ci siamo battuti tantissimo per raggiungere il risultato. Così è la vita. Un grande augurio va al neo eletto deputato Franco Mari che ci rappresenterà in Parlamento".