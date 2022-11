Borrelli, lo sfogo dopo l'identificazione del presunto aggressore: "Mi sento isolato"

"Quelli che sto vivendo sono probabilmente tra i giorni più difficili della mia vita". Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi di recente eletto alla Camera dei Deputati, è stato investito lo scorso 11 novembre da un motociclista, pare per vendetta contro una sua denuncia.

Lo sfogo del deputato è affidato ai social, e viene dopo l'identificazione del presunto investitore, secondo gli inquirenti uno degli ex occupanti abusivi delle case popolari di via Egiziaca a Pizzofalcone. "Per l'ennesima volta sono stato oggetto di un'aggressione ad opera, come sembra emergere dalle prime indagini e dalle indiscrezioni di stampa, di un soggetto legato ai clan e occupante abusivo di Pizzofalcone", scrive infatti Borrelli. "Circostanza - prosegue - che renderebbe ancora più inquietante l'episodio".

"Mi sento solo e isolato anche se in tanti mi hanno dimostrato sostegno e incoraggiamento, ma con amarezza profonda sento che le mie battaglie sono sostanzialmente mal viste da una parte della società e di un certo ceto politico", è la sua amara riflessione. "La solidarietà autentica da parte di tante persone - sottolinea ancora Borrelli - mi conferma che una speranza concreta di riscatto dei territori e di ripristino della legalità è possibile. Mi auguro che il mio partito, nel quale milito da 32 anni ininterrottamente sostenga con lealtà e determinazione le battaglie di civiltà e legalità che stiamo portando avanti da tempo".

Identificato il presunto investitore

La notizia di queste pre è che sarebbe stato identificato l'uomo che poco più di una settimana fa aveva investito Francesco Emilio Borrelli. La persona in questione, che risiede nella zona di Pizzofalcone, è stata denunciata. La polizia è risalita alla sua identità identificando la moto utilizzata per colpire il consigliere.

Avrebbe agito per vendetta: si tratta di uno degli occupanti abusivi degli appartamenti popolari di via Egiziaca a Pizzofalcone 35, dove l'intero stabile - oggetto di una denuncia ad opera di Borrelli - era stato sgomberato. Molti degli occupanti, denunciati, sono ritenuti dagli inquirenti vicini ad ambienti camorristici.

L'investimento del consigliere regionale risale a 9 giorni fa. Poco prima delle 23 dell'11 novembre una persona, in sella ad una moto di grossa cilindrata e con il volto coperto da un casco integrale, l'aveva travolto davanti al suo garage prima di scappare.