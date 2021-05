Sindaco di Napoli, Borrelli: “Se si fanno le primarie, io ci sono”

"Se si fanno le primarie, io sono in campo". Sono le parole del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, in diretta a Campania Oggi su Teleclubitalia.

Parlando delle prossime elezioni amministrative, Borrelli ha detto: "Anche se sono il candidato più debole, ci sono. Si controlli e si eviti che ci siano imbrogli. Se non facciamo una coalizione che abbia una legittimazione popolare, il rischio è di fare un ulteriore flop. Il PD è nato dalle primarie, i 5 stelle nati dalla base, oggi nessuno vuole confrontarsi con i cittadini. Lo stesso De Luca è stato candidato con le primarie la prima volta. È importante avere una legittimazione e dimostrare che noi a Napoli sappiamo fare le primarie senza imbrogli".