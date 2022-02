Bonus taxi, firmata la delibera: ecco a chi spetta

Su proposta dell’Assessore Trapanese, la Giunta Manfredi ha oggi deliberato l’acquisto di una piattaforma informatica utile all’erogazione e alla gestione dei buoni viaggio elettronici comunali per persone disabili o in condizioni di disagio.

Nelle ‘’Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia’’ del DL 19 maggio 2020 è stato istituito un fondo per buoni viaggio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore delle persone fisicamente impedite o con patologie accertate o in stato di bisogno. La misura offre una doppia opportunità: migliora le esigenze di mobilità urbana in tempi di diffusione del virus Covid-19 di soggetti fragili e sostiene il servizio taxi e di noleggio con conducente assai colpiti economicamente dai provvedimenti atti a limitare gli spostamenti delle persone per evitare il diffondersi del virus.

La somma disponibile attribuita al Comune di Napoli per le attività di buoni viaggio è di 1.976.668,19 euro per cui, già individuata la platea dei beneficiari e degli operatori economici con i quali stipulare convenzioni per il servizio Taxi e Noleggio con conducente, con l’acquisto del software si potrà finalmente procedere all’erogazione.

‘’Sono soddisfatto che queste importanti risorse possano finalmente essere spese a favore di soggetti fragili, disabili, disagiati motori e contemporaneamente ristorare la categoria dei tassisti e degli N.C.C. che al pari di tante categorie economiche ha sofferto la crisi economica che ci ha travolto a causa della Pandemia da Covid-19. Lavorerò assiduamente affinché nessuno resti indietro, affinché la vita di tanti già afflitta da condizioni di salute o disagio sia minimamente alleggerita da provvedimenti ben studiati e calati adeguatamente alla realtà locale specifica’ – dichiara l’Assessore alle Politiche sociali Trapanese.