San Giovanni, l'annuncio di Manfredi: "Ecco quando inizieranno i lavori di bonifica delle spiagge"

Si vuole partire dalle spiagge, e cominciare dall'estate prossima. ''A San Giovanni si sta lavorando sulle caratterizzazioni insieme ad Arpac per fare in modo che ci siano interventi molto rapidi": così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sul tema della bonifica di Napoli Est.

Manfredi ha parlato oggi a margine del Consiglio comunale chiamato a discutere e approvare la variazione di bilancio per l'utilizzo di quote di avanzo vincolato per 150mila euro, provenienti da esercizi precedenti, necessarie a garantire l'aggiornamento della caratterizzazione degli arenili di San Giovanni a Teduccio.

Il sindaco ha sottolineato che la sua amministrazione ha ''riavviato il tema delle bonifiche dove purtroppo un grande finanziamento che aveva avuto il Comune, e mai utilizzato, è stato perduto. Dopo una lunga discussione con il Governo Draghi - ha spiegato - siamo risusciti a recuperare risorse importanti che sono però di gran lunga inferiori rispetto al finanziamento originario ma abbiamo fiducia di riuscire a recupera anche altre risorse a patto di rafforzare la nostra capacità sia di progettazione che di spesa per quanto riguarda le bonifiche''.

L'attenzione del Comune si è concentrata sugli arenili di Napoli Est. A San Giovanni è previsto un intervento anche dell'Autorità portuale anche perché - ha ribadito Manfredi - ''quelle sono aree importanti per il nostro piano di recupero della città''. Per quanto riguarda i costi della bonifica degli arenili, il sindaco ha riferito che bisognerà attendere l'esito della caratterizzazioni. I fondi disponibili in totale sono 35 milioni.