Bagnoli, cabina di regia a Palazzo Chigi: Fitto e Manfredi soddisfatti, Regione assente

"La Cabina di regia per gli indirizzi strategici e il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli ha approvato i progetti cantierabili e strategici per il territorio". È quanto precisato attraverso una nota dal governo al termine della riunione che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi, secondo incontro della cabina di regia sulla riqualificazione di Bagnoli che si è svolto nella sede dell'esecutivo.

L'incontro è stato presieduto dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Fitto, e hanno partecipato il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, ol sottosegretario alle Infrastrutture Ferrante; i rappresentanti del ministero della Cultura; il sindaco del Comune di Napoli in qualità di commissario straordinario del governo, e l'Ad di Invitalia Mattarella. Assente la Regione Campania, in polemica sia col governo centrale che, negli ultimi giorni, col Comune di Napoli.

Approvate le schede tecniche dei progetti

Durante la riunione, il commissario straordinario Manfredi ha presentato il fabbisogno finanziario aggiornato degli interventi di bonifica e rigenerazione urbana di Bagnoli, corredato da schede tecniche di intervento che evidenziano la cantierabilità dei progetti. Gli interventi, inseriti nel Piano di rigenerazione urbana e di risanamento ambientale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2019, riguardano la realizzazione dei lavori di bonifica a terra, la realizzazione di infrastrutture e gli interventi di rigenerazione urbana, il risanamento marino comprensivo della rimozione della colmata, rispetto al quale saranno valutate ipotesi alternative che prevedono una rimozione parziale.

Fitto: "Molto soddisfatto, grazie a Manfredi"

La cabina di regia, si legge ancora nella nota, "ha preso atto che i progetti risultano rapidamente cantierabili e di natura strategica, ne ha approvato le schede tecniche e chiesto al commissario di inviarle formalmente alla Regione Campania e al Ministero per la Coesione". Il ministro Fitto si è detto "molto soddisfatto, ringrazio il sindaco di Napoli, Manfredi, nella sua qualità di commissario straordinario, l'amministratore delegato di Invitalia Mattarella, e gli altri ministri interessati che hanno consentito la realizzazione di questo primo importante risultato".

Le parole del sindaco e la rimozione della colmata

"Si procede con questo approfondimento tecnico - ha spiegato - e si è definito il mandato per Invitalia di fare anche un progetto esecutivo che guardi a una rimozione parziale della colmata così da poter valutare in maniera approfondita la fattibilità di questa seconda opzione". "È un tema - ha proseguito il sindaco a proposito della rimozione della piattaforma accanto al Pontile Nord - che è stato condiviso in sede di cabina di regia e dunque si terrà conto anche di questa opzione nell'ambito della progettazione del completamento della bonifica a mare".

"Qualora si proceda con una rimozione parziale della colmata e qualora da ciò scaturissero delle economie, il sindaco ha riferito che "se eventualmente ci saranno, verranno riversate sul sito". A seguito di quanto stabilito nel corso della riunione, Invitalia e la struttura commissariale invieranno le schede di finanziamento e successivamente - come ha spiegato Manfredi - il ministro per il Sud, Raffaele Fitto, "valuterà quali saranno le fonti, le modalità e i tempi per valutare gli avanzamenti sia per le bonifiche che per le infrastrutture a terra".