Bagnoli, Manfredi: "Servono altri fondi per la bonifica del mare"

I prossimi passi per Bagnoli saranno l'avvio delle operazioni di bonifica per i due maxilotti aggiudicati e finanziati. Lo ha specificato il sindaco Geatano Manfredi a margine della presentazione del cartellone di eventi estivi 'Restate a Napoli': "I lavori dovrebbero partire entro la fine del 2023 e così completeremo le bonifiche a terra".

Poi c'è un discorso a parte da fare sulla bonifica del mare: "C'è una piattaforma in acqua che sta facendo una serie di prove sperimentali. Appena avremo i risultati decideremo come bonificare il mare. Per questo, però, serviranno altri fondi che, a oggi, i Governi non hanno ancora stanziato"