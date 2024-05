Per Bagnoli 1,2 miliardi di euro: deciso lo sblocco dei cantieri

Le risorse stanziate per la rigenerazione urbana di Bagnoli, 1,2 miliardi di euro, rappresentano uno stanziamento che deriva da "fondi del governo. Sono tutti fondi del governo, fondi nazionali, del bilancio dello Stato. Non c'è il minimo dubbio su questo". Lo ha spiegato il ministro per gli Affari europei, il Sud e le Politiche di coesione Raffaele Fitto parlando con i cronisti a margine di una visita alla struttura commissariale di Bagnoli per una verifica dei progetti intrapresi e delle attività in programma con il commissario straordinario di governo per il Sin, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

"Ci sono stati troppi anni di promesse, grandi progetti mai realizzati, per come sono fatto bisogna parlare di cose che si possono fare nei prossimi mesi. C'è sintonia con il governo, più c'è intesa più lavoriamo nell'interesse di tutti". Lo ha spiegato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commissario di governo per la bonifica e la rigenerazione del Sin di Bagnoli, al termine di una visita nella struttura commissariale con il ministro per gli Affari europei, il Sud e le Politiche di coesione Raffaele Fitto. "Tra poco vedrete l'apertura dei cantieri, tra giugno e luglio, per le bonifiche, il parco urbano, il parco dello sport", ha annunciato Manfredi, che giudica sufficienti i finanziamenti: "Con questo stanziamento si finisce Bagnoli, ma noi dobbiamo guardare oltre Bagnoli". Per Manfredi è necessario "lavorare nell'interesse dei cittadini. Come ha detto giustamente il ministro Fitto, dobbiamo lavorare per realizzare le cose da fare, cose che servono alla città. Io sono commissario di governo e rispondo a un rapporto nazionale, ma sono il sindaco di Napoli e devo fare gli interessi dei napoletani e del territorio".