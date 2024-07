Bagnoli, Meloni e Manfredi firmano patto da 1,2 miliardi: "Così cambieremo il quartiere"

Giorgia Meloni e Gaetano Manfredi lo hanno definito un giorno storico. E' il giorno della firma per il patto che destina 1,2 miliardi di euro alla bonifica e riqualificazione del quartiere a Ovest di Napoli. Una riqualificazione attesa oltre tren'tanni, come ha ricordato la premier che nel suo intervento, nell'auditorium Porta del Parco, ha ripercorso le tappe di un disastro amministrativo e politico. L'Italsider chiudeva ufficialmente i battenti nel 1993 e da lì sarebbe dovuta partire l'opera di riqualificazione dei suoli, del mare e dell'aria, inquinati da oltre un secolo di industria pesante.

Nulla di tutto ciò è mai avvenuto, con Bagnoli Futura, la società creata ad hoc, che è fallita nel 2014 lasciando un enorme buco di bilancio e senza aver mosso un solo sasso. "Da quel momento è partita la fase commissariale - ha ricordato la Meloni - Ma fino a oggi sono mancate le risorse. Oggi, noi siamo qui per mettere parte di quelle risorse. Investiamo 1,2 miliardi di risorse nazionali del Fondo di coesione e sviluppo. Soldi che serviranno per completare la bonifica, per riqualificare gli edifici esistenti e realizzarne di nuovi. Bagnoli è, per questo Governo, un investimento strategico. Lo trasformeremo in un polo moderno turistico e produttivo". Tutto dovrà essere completato entro il 2031.

Durante tutta la mattinata tanti complimenti reciproci con Gaetano Manfredi, nella doppia veste di sindaco e commissario di Governo: "Speriamo sia la volta buona - ha affermato il primo cittadino - Con le coperture finanziarie possiamo dare una decisa accelerazione alle operazioni, in attesa che la commissione ambiente ci dica qual è la soluzione migliore per la colmata: una rimozione totale o parziale. Il prossimo passo riguarda Invitalia, che dovrà trovare gli investitori privati".

Nonostante sia stato invitato sul palco per la foto di rito, Vincenzo De Luca è sembrato un po' ai margini della cerimonia dopo la polemica a distanza con il ministro Raffaele Fitto, anch'egli oggi a Bagnoli, sull'accordo per il fondo di coesione e sviluppo: "La premier sbaglia quando dice che investono soldi nazionali su Bagnoli. Quando si parla di 1,2 miliardi di investimento bisognerebbe ricordare che sono soldi destinati alla Regione e che la Regione ha accettato di destinare alla riqualificazione".