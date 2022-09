Di Maio a Napoli: "Serve Decreto taglia bollette. L'80% deve pagarlo lo Stato"

"Si sta speculando sulle bollette della gente. Non c'è precisa carenza della quantità di energia, ma c'è speculazione alla Borsa di Amsterdam. Putin sa benissimo ciò e ci gioca. Serve un tetto sui prezzi. Dobbiamo intervenire subito e non possiamo aspettare l'Europa. Oggi serve un Decreto taglia bollette subito sull'elettricità e serve tetto massimo al prezzo del gas. Altrimenti tra tre mesi chiuderanno tutte le aziende", spiega Luigi Di Maio, attuale ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro.

Il politico di Pomigliano è in tour elettorale oggi a Napoli, facendo tappa in Pignasecca, presso la Pescheria Azzurra e presso una nota pizzeria.