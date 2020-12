Regione, approvato il bilancio 2021-2023: "Manovra da 30 miliardi"

E' stato approvato a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, il Bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2021, il Bilancio Regionale 2021-2023 e la Legge di stabilità regionale per il 2021. Il bilancio contiene fondi per la mobilità sostenibile, per il sostegno alle disabilità, per incentivare lo sport, per l'ambiente e per il commercio.. Stanziati 30 miliardi di euro che andranno a finanziare interventi in settori strategici per la ripresa, come sanità, scuola e cultura.

"Il Bilancio - spiega l'esponente del Pd Picarone- si muove in parallelo con la programmazione regionale dei fondi europei 2021-2027 e con la programmazione per il Recovery fund per la ripresa dal Covid19, inserendosi, così, in una congiuntura unica e determinante. La legge di stabilità prevede misure importanti tra cui il rifinanziamento del trasporto pubblico per gli studenti, la nascita dell’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, che sarà un punto di riferimento fondamentale nel settore, misure di sostegno agli ambulanti e ai gestori dei lidi balneari, che vengono esentati per il 2021 dal pagamento della tassa di concessione demaniale".