Comune di Napoli, la Giunta approva il Bilancio preventivo 2020

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato nella serata di giovedì il Bilancio preventivo 2020 con l'intento, fra l'altro, di rendere disponibili risorse aggiuntive nell'ultimo scorcio dell'anno in corso.

"Per questa ragione - rende noto Palazzo San Giacomo - non ci siamo adeguati all'ulteriore proroga al 31 ottobre definita dal Governo per approvare il preventivo per l'anno in corso. Il Bilancio di previsione 2020 si colloca in un anno particolarissimo: nove mesi di esercizio provvisorio in conseguenza della pandemia e dei continui rinvii dei termini per l'approvazione; incertezza delle somme effettivamente attribuite all'Amministrazione dal Parlamento per recuperare, almeno parzialmente, le mancate entrate; una emergenza sanitaria per affrontare la quale abbiamo utilizzato tutte le risorse a disposizione; entrate in forte calo a partire dalla contrazione delle entrate tributarie e della tassa di soggiorno. Il Sindaco de Magistris e la Giunta, assieme ai Dirigenti coinvolti nella predisposizione del Bilancio preventivo, non hanno però scelto di fare un bilancio di 'contenimento'".

Queste le principali scelte rese note dalla Giunta de Magistris:

- piano assunzionale riferito ad assunzioni a tempo determinato di educatrici e maestre di scuola dell'infanzia e, a tempo indeterminato, di Lavoratori Socialmente Utili e all'indizione di procedure assunzionali per funzionari amministrativi, dirigenti, ecc.;

- conferma dell'investimento sul welfare anche mediante l'utilizzo di fondi europei;

- introduzione di alcuni benefici rispetto alle tariffe TARI per le utenze non domestiche, fra le quali le strutture alberghiere particolarmente colpite dal calo del turismo;

- ricostituzione integrale del Fondo di Riserva (cinquemilioni di euro) per mettere in esecuzione interventi urgenti di breve e medio periodo entro il 31/12.