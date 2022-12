Bilancio consolidato, il Consiglio comunale ne rinvia la discussione a fine mese

La discussione del bilancio consolidato, in programma oggi, è stata rinviata dal Consiglio comunale di Napoli alla seduta già programmata del 28 dicembre. Il rinvio è stato dovuto alla mancanza del parere del collegio dei revisori.

Approvata invece a maggioranza la delibera che proroga di quattro mesi l'affidamento del servizio di riscossione all'attuale gestore (uscente).

L'assessore al Bilancio, Pierpaolo Baretta, ha spiegato all'aula che la gara per l'affidamento a un nuovo gestore, cui ha partecipato un solo soggetto, è stata conclusa nei tempi ma "è necessario un periodo minimo, che noi riteniamo possa essere indicato in quattro mesi, per portare a termine le procedure del passaggio al nuovo gestore".