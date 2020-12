Bilancio, de Magistris preoccupato: da Berlusconi il “no” di Forza Italia

"Per natura sono sempre ottimista, quindi sono ottimista ma anche preoccupato". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto questa mattina a Radio Crc, in merito alla seduta del Consiglio comunale di Napoli sul bilancio. "Sono ottimista - ha spiegato - perché non voglio credere che alla fine prevalga la volontà politica di trascinare la città nel baratro. Penso sempre che le persone, alla fine, oltre ad avere interessi politici e di parte, hanno una coscienza e non voglio pensare che la maggioranza dei consiglieri non abbia questa coscienza popolare, non possono non rendersi conto di che significa oggi lasciare la città senza guida politica, senza assessori, senza squadra di governo, senza consiglieri".

De Magistris ha ricordato che "in questi giorni stiamo distribuendo i bonus alimentari e, se malauguratamente il bilancio nelle prossime 48 -72 ore non si approvasse, si interromperebbe tutto. I napoletani devono saperlo, perchè magari qualcuno si appassiona su cosa fa il Pd, cosa fa Forza Italia, Italia Viva o Dema. Io da sindaco di Napoli e da napoletano sono preoccupatissimo solo al pensiero lontano che possa accadere tutto questo, penso che Napoli avrebbe una botta definitiva restando senza istituzioni cittadine, non so quando si potrebbe riprendere da tutto questo. Mi auguro davvero che questo non accada", ha concluso.

La reazione di Forza Italia

"Ho sentito questa mattina il presidente Berlusconi e le sue indicazioni sulla posizione che Forza Italia dovrà tenere nell'aula del Consiglio comunale di Napoli sono chiarissime: nessun asse con peggior sindaco che la città di Napoli abbia mai avuto, nessun aiutino sul bilancio, si vota no e de Magistris va mandato a casa immediatamente". Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano. "Del resto - aggiunge De Siano - scelte diverse non sarebbero comprese: siamo opposizione. Sono convinto che il nostro gruppo consiliare saprà dimostrare quindi coerenza politica e lealtà assoluta nei confronti degli elettori e, soprattutto, del nostro presidente".