Comune di Napoli, il Consiglio si riunirà sul Rendiconto e sul Bilancio di previsione il 16 e 17 settembre

Il Consiglio Comunale di Napoli si riunirà il 16 settembre in prima convocazione e il 17 settembre in seconda convocazione, per esaminare gli atti sui quali pende la diffida del Prefetto, e cioè il Rendiconto 2020, il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e il Bilancio di previsione per il 2021/2023. Le sedute si svolgeranno nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino con inizio alle ore 10.00.

La Conferenza dei capigruppo, presieduta da Alessandro Fucito, si è riunita oggi in videoconferenza con la partecipazione del vicesindaco Carmine Piscopo, delegato ai rapporti con il Consiglio. Ha partecipato anche il Capo di Gabinetto, Ernesto Pollice.

Nella discussione tutti i capigruppo presenti si sono espressi sulla necessità della convocazione del Consiglio, seppure con differenti valutazioni sulla opportunità della seconda convocazione.

Saranno trattate, nell’ordine:

- la delibera di Giunta n. 393 del 31 luglio 2021 di proposta al Consiglio avente a oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2020 e misure per il recupero del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, commi 1 e 1-bis del DLgs. 267/2000";

- la delibera di Giunta n. 394 del 31 luglio 2021 di proposta al Consiglio avente a oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 2021/2023";

- la delibera di Giunta n. 395 del 31 luglio 2021 di proposta al Consiglio avente a oggetto "Schema del bilancio di previsione 2021/2023 ex art. 174 D.Lgs. 267/2000, del piano di recupero del disavanzo di amministrazione ex art.188 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs. 267/2000".