Bilancio, il consiglio comunale lo approva nella notte

Approvato nella notte da parte del Consiglio comunale di Napoli il bilancio di previsione 2022-2024. La delibera sullo schema di bilancio è stata approvata a maggioranza con l'astensione del consigliere di opposizione Catello Maresca e il voto contrario di Salvatore Guangi (Forza Italia) e Rosario Palumbo (Cambiamo!).

Gli oltre 6.962 emendamenti presentati, con riferimento alla delibera di bilancio, nel corso della seduta sono stati via via accorpati, poi il presidente della commissione Bilancio, Walter Savarese, ha illustrato un maxi-emendamento alla delibera di giunta sul previsionale che, per un valore complessivo di quattro milioni e 100mila euro finanzia interventi di manutenzione stradale, arredo urbano e manutenzione Erp, impianti sportivi e mercati. Il maxi-emendamento è stato approvato all'unanimità.