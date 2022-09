Stadio gratis a Napoli per scuole e associazioni: la discussione in Commissione politiche sociali e sport

In Commissione politiche sociali, presieduta da Massimo Cilenti, riflettori accesi sui biglietti gratuiti per le partite casalinghe del calcio Napoli da destinare agli studenti delle scuole e/o delle associazioni, presenti sul territorio cittadino, che affrontano le problematiche legate al disagio minorile. A prevederlo, ha spiegato il presidente della Commissione sport Gennaro Esposito, è l’art 13.4 bis della Convenzione di concessione dello stadio Maradona alla SSC Napoli, nella quale è sancito che il concessionario provvederà a fornire all'Ufficio cerimoniale del Comune di Napoli 320 biglietti del settore tribuna per ciascuna gara casalinga.

Dal servizio Grandi impianti sportivi è emerso che, da quando è stata sottoscritta la convenzione, i biglietti non sono stati mai erogati per la mancata richiesta da parte dell’amministrazione comunale. Una volta attuata questa misura, ha evidenziato Cilenti, permetterebbe ogni anno a circa 6mila ragazzi a rischio di esclusione sociale di seguire gratuitamente gli eventi sportivi del calcio Napoli.

Per le commissioni politiche Sociali e sport è necessario che gli assessorati competenti assumano l’iniziativa per avviare l’iter. In merito sono intervenuti i consiglieri Iris Savastano (Forza Italia), Sergio Colella (Manfredi Sindaco) e Salvatore Flocco (M5S). L’assessore comunale alle politiche sociali Luca Trapanese ha annunciato che l’amministrazione si attiverà per inviare la richiesta per l'erogazione dei biglietti.