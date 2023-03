"Permettiamo a più di 300 ragazzi di andare a vedere il Napoli gratis"

Trecentoventi giovani potranno andare allo stadio a vedere le partite del Napoli. A spiegarlo è Massimo Cilenti, consigliere di Napoli Libera.

"La Commissione Politiche Sociale da me presieduta – spiega Cilenti – con il coordinamento dall'assessorato alle Politiche sociali e dall'assessorato all'Istruzione, ha attivato una clausola presente nella convenzione tra Comune e Ssc Napoli per l'uso dello Stadio Maradona, che da diversi anni non era stata utilizzata, per permettere a 320 giovani di accedere alle partite della Ssc Napoli".

"Il sistema realizzato dagli uffici prevede per i giovani di educative territoriali, case famiglie e centri diurni, un primo sorteggio e poi un meccanismo di rotazione – prosegue nella nota stampa il consigliere comunale – Per gli studenti fino alla scuola media invece è stato pubblicato un avviso pubblico attraverso il quale gli istituti scolastici possono dare la propria disponibilità a partecipare all'iniziativa. In base all'ordine di arrivo delle richieste delle scuole sono stati inviati i biglietti. In entrambi i casi, i criteri sono stati scelti dagli uffici in maniera corretta e trasparente".

"Suggerire che dietro a queste scelte ci possano essere delle speculazioni – è la conclusione di Cilenti – non è solo scorretto ma rischia di mettere a rischio un risultato importante raggiunto da questa amministrazione a favore di tanti giovani cittadini".