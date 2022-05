Berlusconi arriva a Napoli con Ridge, il bello di Beautiful

Babysitter, dogsitter, e anche Ron Moss ovvero ilil bello di 'Beautiful' Ridge Forrester, col cuore che batte a (centro)destra: è un team composito e a dir poco interessante quello che circonderà Silvio Berlusconi alla convention in calendario a Napoli questo fine settimana, venerdì e sabato, alla Mostra d'Oltremare. 'L'Italia del futuro' è lo slogan della convention che, a circa un mese dall'incontro romano, rinsalda il legame tra il leader azzurro e la nostra città. "È la sua città del cuore - dice infatti Antonino Tajani all'Agenzia Dire presentando l'iniziativa - lui è un napoletano nato al Nord, sarà con noi in presenza".

Se Fratelli d'Italia sta puntando su Milano e la Lega ha messo una bandierina su Roma, Forza Italia ha dunque scelto Napoli per rilanciarsi. "Forza Italia si candida a governare dopo il 2023", spiega Tajani sempre all'Agenzia Dire.

Convention con babysitter e dogsitter

Nel capoluogo campano sono attese 4-5 mila persone: sindaci, amministratori locali e ministri del partito, oltre ia giornalisti. "Ci saranno 6-700 giovani azzurri", precisa Tajani per dire che il partito è vivo e vegeto e ha un futuro.

Per agevolare la presenza delle migliaia di ospiti attesi ci saranno anche babysitter e dogsitter messi a disposizione dal partito. E per la gioia dei fan ci sarà anche Ron Moss, il celebre attore della soap opera 'Beautiful'. "Ridge", come lo chiama affettuosamente Berlusconi. Tra gli ospiti gli amministratori delegati di Eni, Enel e Terna. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Ppe Donald Tusk. Conclusioni ovviamente affidate a Silvio Berlusconi, che parlerà dal palco sabato alle 12.