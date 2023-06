Morte Berlusconi, de Magistris: "Condoglianze e vicinanza ai suoi cari, ma sul piano politico non si costruisca una specie di beato"

"Come una livella Berlusconi 'immortale' lascia la vita terrena e sul piano umano condoglianze e vicinanza ai suoi cari, sul piano politico e pubblico la fiducia è in una analisi oggettiva e che non si costruisca una specie di messia o di beato adorato da apostoli e discepoli".

Questo il tweet dell'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel ricordare la figura politica di Silvio Berlusconi, deceduto questa mattina a Milano all'età di 86 anni.