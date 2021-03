Comunali, Bassolino non vuole rinvii: "È interesse della città, ma sono allenato"

Il candidato a sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, si augura che le elezioni cittadine non vengano posticipate.

"L'augurio di tanti – ha scritto l'ex sindaco, ex ministro ed ex governatore – è che le prossime elezioni comunali si possano tenere nei tempi previsti. È infatti interesse della città, messa davvero molto male, impegnare sue forze migliori per risollevarla da una crisi senza precedenti".

Se poi qualcuno – ha proseguito sui social – punta ad un rinvio di mesi sperando così di spompare, come si legge, chi già si è candidato allora ha sbagliato palazzo. Per quanto mi riguarda sono allenato alle corse di diversa lunghezza e sono specialista del passo dopo passo"